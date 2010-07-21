Из банка «Столица» выведена временная администрация

Национальный банк Украины вывел временную администрацию из банка «Столица».

Как сообщили УНИАН в банке, временная администрация выведена из банка 19 июля, однако официального подтверждения из Нацбанка пока нет.

Также на сайте банка сообщается, что в связи с окончанием действия временной администрации и возобновлением платежеспособности и ликвидности банк с 15 июля 2010 года по вкладам, срок действия которых закончился, выполняет обязательства в полном объеме.

Напомним, временная администрация выведена из банка "Владимирский" и "Диалогбанка".

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

Валентин ИСАК владеет 91,279% акций банка (4,491% – опосредованно).