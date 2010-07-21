Азаров: Рост ВВП за 1-е полугодие составил 6,3%

Рост ВВП в Украине за первое полугодие текущего года составил около 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании КМУ сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Также премьер отметил, что зафиксирован рост промышленного производства, в частности отмечено увеличение объемов товаропотоков и впервые в июне увеличился объем строительства.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что позитивным является рост внутреннего товарооборота на 2,5%. «Но это произошло после многомесячного сокращения или замирания торговли», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также отметил как позитив увеличение внешнего товарооборота. «У нас значительный рост экспорта и улучшение платежного баланса. Это все позитивные признаки реакции рынков на оздоровление ситуации в стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в прошлом году в Украине произошло существенное падение экономических показателей и сегодняшние позитивные цифры свидетельствуют не только о тенденции, но и подтверждают то, что нужно приложить еще много усилий для того, чтобы Украина вышла на докризисный уровень. Прежде всего, сосредоточить внимание на отрасли горной металлургии, машиностроения и строительства. «Именно на это обратил внимание и президент Украины (в ходе вчерашней встречи с Н.АЗАРОВЫМ). Позитивные цифры никоим образом не должны успокаивать членов правительства, наоборот, поддержка роста становится все более сложным заданием, особенно в ситуации, когда мировые рынки дают противоречивые сигналы».