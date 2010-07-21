Госбюджет Украины по доходам выполнен на 39,3%

Общие поступления в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) по итогам января-июня 2010 года составили 104,549 млрд. грн, или 39,3% годового плана.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

«За январь-июнь 2010 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 104 млрд 549,4 млн. грн., что на 14 млрд 58,8 млн. грн., или на 15,5%, больше, чем за соответствующий период 2009 года», – говорится в сообщении.

По оперативным данным Госказначейства, за первое полугодие т.г. в общий фонд госбюджета поступило 89,959 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС), что на 18,025 млрд. грн., или на 25,1%, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В спецфонд госбюджета поступило 14,59 млрд. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

Также сообщается, что в январе-июне т.г. органами Госказначейства возмещено из госбюджета 7,818 млрд. грн. НДС.

При этом в сообщении Госказначейства не приводятся данные о выполнении плана по сбору доходов за первое полугодие, а также о сборе доходов в июне этого года.