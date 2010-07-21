Межбанк открылся котировками 7,89/7,89 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8950/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2597/0,2599, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1830/10,1905. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2899/1,2901 (вторник – 1,2987/1,2989).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8993 грн./долл.