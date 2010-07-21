Азаров: Власть не допустит потерь урожая

Кабинет Министров Украины обещает помощь аграриям для того, чтобы не допустить потерь урожая, который сегодня собирается на полях страны в условиях сильной жары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос обсуждался им вчера в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В связи с этим Н.АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ и министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ подготовить перечень необходимых мер, в том числе организационных и финансовых, которые бы позволили максимально спасти урожай и поддержать сельхозпроизводителей.

«Учитывая, что из-за тяжелых погодных условий качество урожая нас не устраивает, вы должны разработать меры, чтобы максимально собрать продовольственное зерно и создать серьезные государственные запасы, а фуражное зерно использовать прежде всего на внутреннем рынке для наращивания поголовья крупного рогатого скота и ликвидации дефицита мяса собственного производства на внутреннем рынке», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил уверенность, что, несмотря на сложные погодные условия, аграриям при поддержке правительства удастся минимизировать потери урожая и выполнить планы по его сбору.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.