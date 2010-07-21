Межбанк к 12:00: евро продолжает снижаться

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8950/7,8995, к 12:00 сузился спрэд – 7,8975/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2599, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2597/0,2598. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,4250 (-0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2899/1,2901, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1830/10,1905, к 12:00 цены ушли вниз – 10,1570/10,1655.