ПУМБ получил 43 млн. грн. прибыли

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) по итогам II квартала 2010 года получил прибыль 43,021 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 604,127 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 1,8% и на 1 июля 2010 года составили 17,042 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4,7%, до 12,923 млрд. грн., обязательства – на 2,4%, до 14,42 млрд. грн., собственный капитал вырос на 1,5% – до 2,621 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

ПУМБ в 2009 году получил убыток 800 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.