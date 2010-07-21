ГЛАВНОЕ на 21 июля (день)

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Международное сотрудничество В сентябре будет подписан ряд соглашений между Россией и Украиной

В сентябре в ходе визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Москву могут быть подписаны соглашения о сотрудничестве в высокотехнологических отраслях.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, который вчера прибыл в Москву.

«Во время последнего визита нашего премьер-министра в Москву было договорено, что следующий визит Николая Яновича АЗАРОВА намечен на сентябрь – к этому времени договорено, что те проекты конкретных соглашений по авиации, судостроению, космосу и атомной энергетике будут доработаны, и, возможно, часть из них, а может быть и все, будут подписаны», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что точные сроки визита Н.АЗАРОВА в РФ пока не определены, но, вероятнее всего, визит состоится в начале сентября.

Макропоказатели Рост ВВП за первое полугодие составил 6,3% - АЗАРОВ

Рост ВВП в Украине за первое полугодие текущего года составил около 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании КМУ сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Также премьер отметил, что зафиксирован рост промышленного производства, в частности отмечено увеличение объемов товаропотоков и впервые в июне увеличился объем строительства.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что позитивным является рост внутреннего товарооборота на 2,5%. «Но это произошло после многомесячного сокращения или замирания торговли», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также отметил как позитив увеличение внешнего товарооборота. «У нас значительный рост экспорта и улучшение платежного баланса. Это все позитивные признаки реакции рынков на оздоровление ситуации в стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в прошлом году в Украине произошло существенное падение экономических показателей и сегодняшние позитивные цифры свидетельствуют не только о тенденции, но и подтверждают то, что нужно приложить еще много усилий для того, чтобы Украина вышла на докризисный уровень. Прежде всего, сосредоточить внимание на отрасли горной металлургии, машиностроения и строительства. «Именно на это обратил внимание и президент Украины (в ходе вчерашней встречи с Н.АЗАРОВЫМ). Позитивные цифры никоим образом не должны успокаивать членов правительства, наоборот, поддержка роста становится все более сложным заданием, особенно в ситуации, когда мировые рынки дают противоречивые сигналы».

Бюджет Госбюджет Украины за І полугодие по доходам выполнен на 39,3% годового плана- Азаров

Общие поступления в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) по итогам января-июня 2010 года составили 104,549 млрд. грн, или 39,3% годового плана.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

«За январь-июнь 2010 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 104 млрд 549,4 млн. грн., что на 14 млрд 58,8 млн. грн., или на 15,5%, больше, чем за соответствующий период 2009 года», – говорится в сообщении.

По оперативным данным Госказначейства, за первое полугодие т.г. в общий фонд госбюджета поступило 89,959 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС), что на 18,025 млрд. грн., или на 25,1%, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В спецфонд госбюджета поступило 14,59 млрд. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

Также сообщается, что в январе-июне т.г. органами Госказначейства возмещено из госбюджета 7,818 млрд. грн. НДС.

При этом в сообщении Госказначейства не приводятся данные о выполнении плана по сбору доходов за первое полугодие, а также о сборе доходов в июне этого года.

Финансы МВФ рассмотрит вопрос предоставления кредита Украине 28 июля Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 28 июля рассмотрит запрос Украины на начало новой программы сотрудничества, поддержанной кредитом stand-by.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно сообщению, одновременно планируется принять решение об отмене действующего соглашения.

Кроме того, Совет директоров рассмотрит отчет о нарушении обязательств Украины в части предоставления информации (секция 5 статьи VIII) и рекомендации в отношении разрешенного отступления в связи с несоблюдением критериев исполнения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл. США.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что МВФ примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля. Он отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.

В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

По результатам вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ в бюджет поступило 1,1 млрд. грн. – Минфин По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 20 июля, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 104,56 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 20 октября 2011 года – на 783,71 млн. грн. с уровнем доходности 7,5% годовых, 20 апреля 2011 года – 927,18 млн. грн. и 10,5% годовых, 4 сентября 2013 года – 319,93 млн. грн. и 12,5% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физлиц стал Пасичник вместо Огиенко

Директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц стал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК вместо Валерия ОГИЕНКО.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, В.ОГИЕНКО уволен с должности в связи с переходом на другую работу.

Также указывается, что В.ПАСИЧНИК приступил к выполнению обязанностей директора-распорядителя Фонда 20 июля.

Фонд гарантирования вкладов физлиц на данный момент выполняет функции госуправления в сфере гарантирования вкладов физлиц. Органами управления Фонда являются административный совет и исполнительная дирекция. Административный совет состоит из пяти человек — двух представителей Кабинета министров, двух — Нацбанка и одного — ассоциации банков. Исполнительную дирекцию назначает административный совет, возглавляет ее директор-распорядитель Фонда.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 июля 2010 года, составил 2,874 млрд. грн.

Новости банков

Из банка «Столица» выведена временная администрация Национальный банк Украины вывел временную администрацию из банка «Столица».

Как сообщили УНИАН в банке, временная администрация выведена из банка 19 июля, однако официального подтверждения из Нацбанка пока нет.

Также на сайте банка сообщается, что в связи с окончанием действия временной администрации и возобновлением платежеспособности и ликвидности банк с 15 июля 2010 года по вкладам, срок действия которых закончился, выполняет обязательства в полном объеме.

Напомним, временная администрация выведена из банка "Владимирский" и "Диалогбанка".

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

Валентин ИСАК владеет 91,279% акций банка (4,491% – опосредованно).

ПУМБ по итогам II квартала получил прибыль 43 млн. грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) по итогам II квартала 2010 года получил прибыль 43,021 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 604,127 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка в январе-июне т.г. уменьшились на 1,8% и на 1 июля 2010 года составили 17,042 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4,7%, до 12,923 млрд. грн., обязательства – на 2,4%, до 14,42 млрд. грн., собственный капитал вырос на 1,5% – до 2,621 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

ПУМБ в 2009 году получил убыток 800 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

АПК Азаров: Власть не допустит потерь урожая

Кабинет Министров Украины обещает помощь аграриям для того, чтобы не допустить потерь урожая, который сегодня собирается на полях страны в условиях сильной жары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос обсуждался им вчера в ходе встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В связи с этим Н.АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ и министру аграрной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ подготовить перечень необходимых мер, в том числе организационных и финансовых, которые бы позволили максимально спасти урожай и поддержать сельхозпроизводителей.

«Учитывая, что из-за тяжелых погодных условий качество урожая нас не устраивает, вы должны разработать меры, чтобы максимально собрать продовольственное зерно и создать серьезные государственные запасы, а фуражное зерно использовать прежде всего на внутреннем рынке для наращивания поголовья крупного рогатого скота и ликвидации дефицита мяса собственного производства на внутреннем рынке», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил уверенность, что, несмотря на сложные погодные условия, аграриям при поддержке правительства удастся минимизировать потери урожая и выполнить планы по его сбору.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

В Украине могут изменить стандарт на пшеницу – Слаута

Из-за ухудшения качества зерна в связи со сложными погодными условиями в Украине могут изменить действующий стандарт на пшеницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТЫ, об этом он заявил вчера в ходе селекторного совещания по вопросам функционирования рынка зерна в 2010-2011 маркетинговом году.

В.СЛАУТА отметил, что Координационный совет по вопросам аграрной политики поручил внести соответствующие изменения в действующий стандарт на зерно (ДСТУ 3768:2010) на 2010-2011 МГ и предоставить соответствующие разъяснения всем хлебоприемным и мукомольным предприятиям относительно работы с зерном пшеницы урожая текущего года, прежде всего с тем, у которого имеются поверхностные повреждения плесневыми грибами.

По словам вице-премьер-министра, также Координационный совет рекомендовал Министерству аграрной политики совместно с Советом Министров Автономной Республики Крым и руководителями областных государственных администраций в безотлагательном порядке провести проверку состояния готовности субъектов хранения и переработки зерна к принятию зерна нового урожая.

Кроме того, Министерству аграрной политики совместно с Министерством финансов и Национальным банком Украины поручено в кратчайшие строки определиться относительно путей увеличения объемов кредитования предприятий агропромышленного комплекса на период уборки урожая и проведения осенне-полевых работ в этом году.

ТЭК «Нафтогаз» ускорит ввод в эксплуатацию трех месторождений на шельфе Черного моря НАК «Нафтогаз Украины», учитывая существующее состояние ресурсной базы, считает одним из основных направлений деятельности по наращиванию добычи скорейшее введение в эксплуатацию Одесского и Безымянного газовых и Субботинского нефтяного месторождений в украинской части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что кроме того основными направлениями деятельности по наращиванию добычи газа и нефти являются: строительство новых и реконструкция существующих дожимных компрессорных станций (ДКС) для снижения устьевого давления на скважинах, а также резкое наращивание объемов геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения ОАО «Укрнафта».

В компании отмечают, что в ходе совместного геолого-технического совещания НАК «Нафтогаз Украины», Государственной геологической службы Министерства охраны окружающей природной среды, Департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики были одобрены основные показатели программы геологоразведочных работ и программы работ по добыче газа и нефти на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины» на период 2011-2015 гг.

В ходе совещания обсуждались результаты геологоразведочных работ, прирост запасов углеводородов, выполнение заданий по добыче газа и нефти, состояние разработки месторождений, проведение работ по капитальному ремонту скважин и интенсификации добычи углеводородов за первое полугодие 2010 года, а также ожидаемые результаты до конца 2010 года и проекты планов геологоразведочных работ, наращивание запасов углеводородов и проекты планов по добыче нефти и газа на 2011 год и в перспективе до 2015 года.

Так, на протяжении января-июня 2010 года нефтегазодобывающие предприятия «Нафтогаза Украины» проводили геологоразведочные работы на 70 площадках и месторождениях в трех нефтегазоносных регионах Украины: Восточном, Западном и Южном.

В результате проведенных геологоразведочных работ были открыты Буцевское газовое месторождение во Львовской области, новые нефтяные залежи на Нарожнянском месторождении, новые газовые залежи на Рудковском месторождении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Нефть дорожает на фоне падения запасов сырья в США

Фьючерсы на нефть в среду, 21 июля, торгуются на положительном векторе на фоне роста американских фондовых индексов и падения запасов нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) выросла на 0,08 доллара - до 77,52 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil повысилась на 0,07 доллара - до 76,14 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Соцполитика В Украине жилищно-коммунальные субсидии получат свыше 1,5 млн. семей - Минтруда

В Министерстве труда и социальной политики рассчитывают, что жилищно-коммунальные субсидии в связи с ростом тарифов получат свыше 1,5 млн. семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной политики Константин ВАЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы говорим о расширении доступа к субсидиям, и, по сути, вдвое будет увеличено количество семей, которые на нее могут претендовать. Это ориентировочно 1,5 млн. семей», - сказал К.ВАЩЕНКО.

Заместитель министра отметил, что увеличение объема субсидирования не повлияет на размер дефицита государственного бюджета. «Ни на расходную часть, ни на дефицит бюджета это решение не повлияет. Будет осуществлено перераспределение, и никаких дополнительных изменений в государственный бюджет принято не будет», - отметил он.

К.ВАЩЕНКО также сообщил, что и пенсионеры получат от Пенсионного фонда через почту бланки документов, необходимые для получения субсидий, а также бесплатный конверт для отправления заполненных документов в Пенсионный фонд. По словам заместителя министра, в целом около 9 млн. украинских семей получат сообщение от Пенсионного фонда и органов социальной защиты о программе субсидий и возможности ею воспользоваться.

К.ВАЩЕНКО отметил, что в каждом регионе будут созданы специальные комиссии, которые будут рассматривать обращения граждан, которые не имеют права на получение субсидий из-за превышения нормы о жилой площади.

«Относительно жилой площади нормативы остаются без изменений – это 21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м в целом на семью. Если эти нормы превышены, то право на субсидию утрачивается, но у разных людей могут быть разные жизненные обстоятельства, которые будут рассматривать соответствующие комиссии», - объяснил он.

ЧП На Тернопольщине сошел с рельс вагон поезда "Москва-Белград"

Тернополь. В Тернопольской области сошел с рельс вагон пассажирского поезда.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, инцидент произошел вчера в 18.40 на железнодорожной станции Подволочиск.

С рельс сошел колесная пара пассажирского поезда №15 «Москва – Ужгород – Будапешт – Белград».

Погибших и травмированных нет, пути не повреждены. Движение поездов через станцию был возобновлен в 21.30, поврежденный вагон установлен на рельсы в 00.45