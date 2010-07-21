МВФ рассмотрит выделение кредита Украине 28 июля

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 28 июля рассмотрит запрос Украины на начало новой программы сотрудничества, поддержанной кредитом stand-by.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Согласно сообщению, одновременно планируется принять решение об отмене действующего соглашения.

Кроме того, Совет директоров рассмотрит отчет о нарушении обязательств Украины в части предоставления информации (секция 5 статьи VIII) и рекомендации в отношении разрешенного отступления в связи с несоблюдением критериев исполнения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл. США.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что МВФ примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля. Он отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.

В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.