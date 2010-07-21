Госинвестиций создало базу данных стратегически важных проектов

Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию (Госинвестиций) сформировало базу данных стратегически важных для государства и привлекательных для инвесторов инновационных и инфраструктурных проектов, реализация которых требует привлечения инвестиций, в том числе иностранных.

Об этом сказано в сообщении Госинвестиций, переданном агентству УНИАН.

На 20 июля т.г. в Госинвестиций поступила информация о более чем 1200 проектов, из которых в базу данных отобран 891 проект. Более половины из них (495 проектов) были предоставлены областными государственными администрациями, а также органами местной власти. Почти каждое четвертое проектное предложение поступило от министерств и ведомств. Из числа проектов, которые прорабатывает Госинвестиций, включено 195 проектов (22%).

Самое большое количество проектов поступило из Ивано-Франковской (163 проекта), Запорожской (94), Днепропетровской (71), Донецкой (59) и Кировоградской (55) областей. Наименьшее количество проектов представлено Черновицкой (9 проектов), Ривненской (7), Винницкой (5), Сумской (4) областями и г. Севастополь (6).

Каждый восьмой проект (24) поступил от Минпромполитики, а каждый двадцатый (10) – от Национального космического агентства Украины. Минтранссвязи представлено в базе данных 5 проектами. Минагрополитики предлагает реализовать три проекта.

В базу данных вошло 495 региональных проектов, из них: от ОГА – 461 проект, Совета министров АР Крым – 22, Севастопольской городской государственной администрации и Тернопольского городского совета – по 5 проектов, Киевской городской государственной администрации – 2 проекта.

В перечень стратегически важных вошли также 162 инвестиционных проекта, предоставленных региональными центрами Госинвестиций.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию (Госинвестиций) создано в 2005 году (до июня 2010 года – Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям).

Основными заданиями Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиционной и инновационной деятельности, содействие привлечению инвестиций, обеспечение повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей экономики, а также стимулирование отечественного производства продукции, импорт которой составляет значительную долю на рынке Украины.

К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, Украинский центр содействия иностранному инвестированию, Государственное предприятие «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров и пять их представительств.