Закрытие межбанка: доллар - 7,8970/7,8995 грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8950/7,8995, к 12:00 сузился спрэд 7,8975/7,8995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,8970/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8980.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2599, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2597/0,2598. К закрытию цены снизились до 0,2593/0,2594. В России курс доллар-рубль незначительно повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4700 (-0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2899/1,2901, а к 14:30 упали до 1,2812/1,2814. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1830/10,1905, к 12:00 цены ушли вниз – 10,1570/10,1655. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1155/10,1245.