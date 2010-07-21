Профсоюз на Закарпатье незаконно присвоил почти 1 млн. грн.

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Закарпатской области разоблачили служебных лиц Ужгородского филиала одного из профсоюзов, которые присвоили почти 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, в частности, установлено, что злоумышленники, используя копии паспортов, идентификационных номеров и поддельные справки о доходах граждан, без их ведома подделали кредитные договоры, на основании которых оформили и получили кредитные средства в сумме 950 тыс. грн. В дальнейшем средства были присвоены и использованы по собственному усмотрению.

По данному факту следственным отделом УБОП ГУМВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.