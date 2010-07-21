Доходы населения в Украине выросли на 13%

По итогам первого квартала 2010 г. доходы населения в Украине составили 216,498 млрд. грн., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, по Донецкой области доходы населения по итогам 1-го квартала т.г. составили 24,097 млрд. грн. (на 13% больше, чем за первый квартал 2009 г.), в г. Киев – 31,702 млрд. грн. (+13%), по Днепропетровской области – 17,725 млрд. грн. (+15%). Самые низкие доходы в 1-м квартале т.г. получили жители г. Севастополь – 1,734 млрд. грн. (+20%).

Имеющиеся доходы населения по итогам 1-го квартала т.г. составили 161,07 млрд. грн., что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Имеющийся доход на одного украинца также увеличился на 16%, по сравнению с первым кварталом 2009 г., и составил 3,507 тыс. грн.

Самый большой имеющейся доход на одного украинца зафиксирован в г. Киев - 8,231 тыс. грн., самый низкий - в Тернопольской области - 2,219 тыс. грн.