Украинские банки сократили чистый убыток на 42%

Украинские банки в январе-июне текущего года сократили чистый убыток, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 42% - до 8,306 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 9,5% и составили 65,2 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 14,9% и составили 73,5 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, процентные расходы в структуре расходов составляют 43,22%, а отчисления в резервы, которые занимали основную часть расходов в кризисный период, - 31,76%.

Как сообщалось, убытки банковской системы Украины в первом квартале 2010 года составили 4,423 млрд. грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков.