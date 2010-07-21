Собственный капитал банков в I полугодии увеличился на 10,4%

Собственный капитал банков за июнь 2010 года, по предварительным данным, снизился на 0,274%, с начала года вырос на 10,4% - до 127,162 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков с начла года вырос на 11,8%, в июне на 0,2% и на 1 июля составлял 133,2 млрд. грн.

Активы банков с начала года выросли на 0,6%, в июне снизились на 0,045% и на 1 июля составляли 885,57 млрд. грн., общие активы составили — 1 трлн. 019,7 млрд. грн. (в июне выросли на 0,3%).

Объем предоставленных банками кредитов с начала года снизился на 4%, в июне снизился на 0,3%, и на 1 июля составил 717,3 млрд. грн. При этом объем кредитов юридическим лицам с начала года снизился на 1% (в июне вырос на 0,4%) - до 470,2 млрд. грн.. объем кредитов физическим лицам в январе-июне снизился на 9,9% (в июне на 1,3%) - до 200,4 млрд .грн.

Обязательства банков по состоянию на 1 июля составляли 758,4 млрд. грн., что на 0,9% меньше показателя на начало года. В том числе объем средств юридических лиц за первое полугодие вырос на 6% (с июне снизился на 1,4%) и на конец июня составил 122,2 млрд. грн., объем средств физических лиц с начала года вырос на 13,8% (в июне на 2,7%) - до 238,94 млрд. грн.

Также сообщается, что регулятивный капитал банков с начала года вырос на 8,6% (в июне на 0,2%) и на 1 июля составил — 147,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.