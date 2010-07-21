Украина будет сотрудничать с Эфиопией

Украина и Эфиопия намерены ускорить работу по подготовке Межправительственного соглашения о сотрудничестве в торговле, экономике и защите инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, о необходимости ускорения подготовки этого документа договорились сегодня в ходе встречи заместитель министра экономики Украины Владимир БАНДУРОВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Украине по совместительству (с резиденцией в Москве) Текетел Форсидо ВАМИШО.

В ходе встречи были обсуждены перспективные отрасли сотрудничества: электроэнергетика, нефтедобыча, нефтепереработка и строительство трубопроводов.

Справка УНИАН. По итогам января-мая 2010 года экспорт товаров из Украины в Эфиопию, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, вырос на 50% и составил 30,78 млн. долл., импорт – почти втрое – до 331 тыс. долл.

По итогам 2009 года экспорт из Украины в Эфиопию составил 43,58 млн. долл., импорт – 377 тыс. долл.