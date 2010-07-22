Евро продолжил терять позиции

На торгах в среду, 21 июля, европейская валюта продолжила терять свои позиции по отношению к доллару США, таким образом продолжая все дальше и дальше отдаляться от своего 10-недельного максимума.

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, слабость евро была обусловлена тем, что инвесторы произвели переоценку недавнего роста единой валюты, и их опасения относительно результатов стресс-тестов европейских банков, публикация которых намечена на эту пятницу, усилились.

Так, несмотря на оптимистичные комментарии министра финансов Франции о полной уверенности в положительных результатах стресс-тестов и заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что тесты восстановят веру в банковский сектор, пара евро/доллар США утратила более цента и опустилась к уровню 1.2800. Кроме того, негативное влияние на курс евро оказали и результаты аукциона по размещению государственных облигаций Португалии со сроком действия 12 месяцев. Низкий спрос способствовал повышению доходности бумаг. Отношение заявок к покрытию составило 1.3, что значительно ниже предыдущего значения 2.8, зафиксированного на аукционе, проведенном 7 апреля.

Британский фунт в течение дня отличился тем, что в начале европейской сессии за минуты упал более чем на 100 пунктов до 1.5184. Как сообщают, это явилось результатом торговой ошибки голландского банка, и достаточно быстро валюта восстановила свои позиции, однако, затем вновь ослабла до уровня 1.5200 после публикации протокола последнего заседания Банка Англии.

Содержание текста указало на склонность к мягкой денежно-кредитной политике и просигнализировало о наличии рисков замедления экономического роста. Что касается результатов голосования от 7-8 июля, то за решение оставить ключевую процентную ставку без изменения на уровне 0.5% проголосовало семь членов Комитета. Один член Комитета проголосовал за повышение ставки на 0.25%. За решение оставить без изменения сумму 200 млрд. фунтов, выделенную на количественное ослабление кредитно-денежной политики, проголосовали единогласно.

Наиболее заметное же общее движение на рынке произошло в результате выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Cенате. Заявления главы ФРС, признавшего, что «перспективы экономики остаются необычайно туманными», оказались более пессимистичными, чем того ожидали на рынке. Осторожный тон побудил инвесторов избавляться от рискованных активов и вновь прибегнуть к доллару США как к одной из основных валют-убежищ.

Таким образом, к завершению торгового дня евро упал ниже 1.2800, а фунт – ниже 1.5200 (минимумы суток составили 1.2731 и 1.5122 соответственно).

Прогноз на сегодня

В четверг, после подкосившего позиции европейских валют выступления главы ФРС США, участники рынка будут весьма внимательно следить за поступающими на рынки экономическими данными. Как следствие, влияние даже самого незначительного негатива на курсы может оказаться весьма существенным. В свою очередь, улучшение каких-либо показателей будет восприниматься очень осторожно.

Соответственно, наиболее важными новостями завтра будут публикации индексов PMI по странам Европы, показатели розничной торговли в Великобритании и Канаде, рынку жилья и показателям безработицы в США. Кроме того, снова будет выступать Бен Бернанке.

Конкуренты американской валюты, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, скорее всего, продолжат находиться под давлением и в четверг. Соответственно, евро может попытаться пройти ниже уровня 1.2700, а фунт – ниже 1.5100. Рост же обеих валют будет ограничен отметками 1.2850 и 1.5250.

Что касается японской иены и швейцарского франка, то вряд ли валюты выйдут из актуальных для них на этой неделе каналов 86.50-87.50 и 1.0450-1.0550, соответственно.