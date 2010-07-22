МВФ создает траст-фонд для списания долгов

МВФ создает специальный траст-фонд для списания долгов странам, пострадавшим от стихийных бедствий. По сообщению его пресс-службы, члены совета директоров Фонда согласились с этой инициативой, хотя и с многочисленными оговорками.

Из-за этих оговорок пока не решено, в каких именно размерах будет создаваться новый инструмент, сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно пресс-релизу, "большинство директоров" поддержало перечисление в этих целях по меньшей мере 392 млн долл, но не более 437 млн долл из средств действующей программы - так называемой многосторонней инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран. Определение точной суммы, равно как и механизмов дальнейшего пополнения нового фонда, отложено на будущее.

"Бедственный" фонд создается по инициативе директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана по сути в расчете пока на одну-единственную страну - Гаити. Это и вызывает у многих сомнения. Конечно, со временем в схожей ситуации могут оказаться и другие страны, но "огород городить" предложено уже сейчас, а в мировой и национальных экономиках и так хватает различных безотлагательных проблем.

Одновременно с объявлением о создании нового инструмента МВФ сообщил, что полностью списывает долги Гаити перед Фондом в размере 268 млн долл и утверждает новую программу кредитной поддержки Порт-о-Пренса в размере 60 млн долл за ближайшие 3 года. Программа предусматривает оказание гаитянским властям не только финансовой, но и "всеобъемлющей технической помощи".