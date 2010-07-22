Межбанк к 12:00: доллар - 7,8935/7,8975 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8940/7,9000 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,8935/7,8975 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2586/0,2589 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2590/0,2593 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,4939 рублей за доллар (+0,0239).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2786/1,2788 долл./евро, а к 12:00 выросли до 1,2843/1,2845 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0815/10,0920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1335/10,1405 грн./евро.