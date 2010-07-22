Украина планирует начать переговоры с ЕС о выделении 610 млн. евро

В начале августа, после положительного решения Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине кредита stand-by, правительство Украины планирует начать переговоры с Европейским Союзом о выделении до конца текущего года 610 млн. евро для покрытия дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что средства будут выделяться по двум программам.

«Если 28 июля будет принято это решение (Совета директоров МВФ – УНИАН), мы можем смело начинать эти переговоры (с Евросоюзом – УНИАН)», – сказал С.ТИГИПКО.

Кроме того, по его словам, ожидается также получение средств по двум программам от Всемирного банка в размере 800 млн. долл., которые также пойдут на финансирование дефицита госбюджета текущего года.

Как сообщал УНИАН, 9 июля т.г. президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ заявил, что Европейский Союз готов оказать Украине техническую и макрофинансовую помощь в размере 610 млн. евро при условии возобновления сотрудничества государства с Международным валютным фондом.

Совет директоров Международного валютного фонда 28 июля т.г. рассмотрит запрос Украины на начало новой программы сотрудничества, поддержанной кредитом stand-by. Одновременно планируется принять решение об отмене действующего соглашения.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, в текущем году Украина планирует получить два транша кредита МВФ в размере 3 млрд. долл. США.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

В начале июля т.г. Кабинет Министров Украины и миссия МВФ согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда, эквивалентный порядка 10 млрд. грн.