Налог на роскошь – богатые не заплачут?

Летний зной навеял на мысль – неплохо было бы отправиться в Венесуэлу, где сейчас зима, и посмотреть с высоты птичьего полета на самый высокий водопад в мире Анхель. В этой стране с субэкваториальным климатом, когда температура воздуха почти не меняется в течение года, в данный момент не сезон ливней, там дуют сухие пассаты, которые слегка холодят кровь. Потом можно заехать в Колумбию - "страну сказочных богатств", пролететь на вертолете над ее знаменитыми домами-"скалами", побродить по дюнам на берегу Карибского моря. Ну, разве может сравниться такой отдых с Турцией, а особенно Крымом, куда нас так настоятельно приглашает Президент. Депутаты откликнулись на призыв гаранта, отрапортовав о планах отдохнуть на родном черноморском побережье. И я бы туда поехала, если бы жила именно в тех отелях, где и они, и чтобы меня обслуживали так, как их, а самое главное, чтобы все это стоило, как для них. Причем очень хотелось бы, чтобы по возвращению в родные пенаты меня ждала такая же уютная квартирка в 600-800 квадратов с полным «фаршем», или теремок в 1000 кв.м, любименький «Бентли», а вторую половину - лихач-внедорожник «Ауди», в общем, привычная роскошь. И любое посягательство на свое богачество, конечно, воспринимала бы в штыки, что и делают наши избранники. Они упорно сопротивляются введению так называемого налога на роскошь. По крайней мере, об этом недвусмысленно намекнул вице-премьер Сергей Тигипко, говоря о том, что злополучный, составленный наспех Налоговый кодекс, без которого страна жила долгие годы, а теперь пытается довести все недороботки до ума, будет приведен «в порядок» в начале августа с учетом налога для богатых.

*** 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров. 23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке. С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции. Позже ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

Что у нас называют роскошью

Не будем распыляться на все недостатки ожидаемого документа, противников которого значительно больше, чем сторонников – это тема другого сюжета. Что же касается богатства, которое хотят обременить фискальным надзором, то о некоторых подробностях рассказал министр финансов Федор Ярошенко.

Документом предусматривается введение ежегодного налога с владельцев элитных квартир на уровне 20 грн. за каждый кв. м площади, превышающей 300 кв. м. Эта норма также будет касаться дачных, садовых домов площадью свыше 500 кв. м. Кроме того, в законе о плате за землю предусматривается введение повышенного в пять раз коэффициента для земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью свыше 50 соток, которыми владеют физические лица.

Также планируется увеличить акцизный сбор на новые автомобили стоимостью более 50 тыс. евро и мотоциклы, цена которых превышает 10 тыс. евро. «Сегодня акцизный сбор на новые автомобили с бензиновым двигателем объемом более 3 тыс. куб. см и с дизельным двигателем свыше 2,5 тыс. куб. см составляет 1 евро за кубический сантиметр. Предполагается увеличить сбор для указанных категорий автомобилей стоимостью 50-100 тыс. евро в два раза, 100-150 тыс. евро — в три раза, а свыше 150 тыс. евро — в четыре раза. Яхты, самолеты и вертолеты включат в подакцизный товар и станут облагать по ставке 10%», — пояснил Ф.Ярошенко.

По предварительным подсчетам, от внедрения такого налога ожидается ежегодное поступление в бюджет более 350 млн. грн.

*** По данным Госкомстата, средний размер квартир, вводимых в эксплуатацию в Украине в январе-марте 2010 года, составил 118,9 кв. м общей площади, при этом в сельской местности — 145,1 кв. м, в городских поселениях — 108,5 кв. м. На первичном рынке жилья в Украине средняя площадь 6-комнатной квартиры составляет 249,4 кв. м, 7-комнатной — 311,6 кв. м.

Вечный спор - кто лучше...

Но это только наброски, которые к окончательному одобрению могут несколько подкорректироваться. И не стоит нынешней власти кривить душой, спихивая ответственность за принятие данного налога на оппозицию. Пережив с помощью международных «спонсоров» первый 2008-й кризисный год, правительство Юлии Тимошенко, озадаченное пренеприятной перспективой 2009-го, решило ввести «налог на богатство». В частности, (с 1 ноября 2009 г.) им хотели облагать квартиры площадью больше 150 кв.м, дома - более 300 кв.м. Налог "на огромные виллы и большие участки земли" (видно, пыталась объяснить, что это за богатство в 150 квадратов – авт.) пополнит казну Украины, которая сейчас, как никогда нуждается в деньгах, поясняла причину нововведения Юлия Владимировна. Но тогда с «роскошным» налогом, который дважды предлагалось рассмотреть парламенту, получился прокол. Как отмечала премьер, против выступили даже некоторые члены правительства. Правда, она не уточнила, кто именно…

Теперь, оказавшись в оппозиции, прошлая власть обвиняет нынешнюю в игнорировании собственных заявлений. К примеру, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявлял, что анонсированное руководством страны реформирование налоговой системы не нашло отражение в правительственном проекте Налогового кодекса и остается лишь на словах. По его словам, в день рассмотрения документа в ВР, в его окончательной версии вообще нет нормы о введении налога на роскошь.

«Этот так называемый налог на роскошь голосовался в парламенте дважды (в марте и июне 2009 года), однако и при первом, и при втором голосовании за него подали голоса только фракция БЮТ и часть фракции НУ-НС», - отметил Н.Томенко. В то же время, по его словам, многие правительственные чиновники и представители действующей власти настаивали на том, что квартира площадью до 300 кв. м не является роскошью, так же, как и дом до 500 кв. м, а поэтому появились цифры 300 и 500 кв. м, соответственно, однако и это не отражено в предложенном проекте.

«Вполне очевидно, что, прежде всего, власть подумала о себе и решила не спешить платить увеличенные налоги, поэтому, разрекламированная модель страны от Азарова-Януковича, в которой люди богатые поделились бы с бедными, с треском провалилась. Это очередной пример того, что новой властью активно реализуется избирательная программа Президента, но с уточнением «Украина для «своих» людей», - подчеркнул Н.Томенко.

Власть вняла критике. Теперь она уверяет, что налог появится в кодексе, только остается подождать (к началу августа), чтобы выяснить подробности…

Подкрепила заверения власти и налоговая. Заместитель председателя ГНАУ Сергей Лекарь заявил, что введение в Украине налога на роскошь позволит упорядочить экономические процессы и пополнить местные бюджеты.

Что само собой разумеется…

«Введение налога на роскошь является актуальным. Все страны приходят уже к самому порядку администрирования налога... Тогда невозможно будет продавать автомобили за 10 грн., невозможно будет продавать квартиры, квадратный метр которых стоит по 5 тыс. грн., по 20 грн. за квадратный метр… Это будет одна из возможностей пополнить местные бюджеты», - отметил он.

Стоит вспомнить еще одно предложение, т.к. налог находится в «стадии рассмотрения». Глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский считает, что «мы придем к налогу на недвижимость, начиная после 33 кв. м на человека, как это есть в Польше. Возможно, это даже появится в Налоговом кодексе во втором чтении как представление от народных депутатов".

Подождем – увидим…

Быть миллионером не сладко

И прошлая, и нынешняя власть совершенно правы. Практика налогообложения людей особо не нуждающихся традиционна в мире. Правда, кризис такую политику «давления рублем» немного ужесточил. Благостное состояние миллиардеров и миллионеров в связи с этим слегка пошатнулось. Их комфорт нарушен желанием стран выйти из кризиса как можно быстрее и достойней. Для общего представления возьмем в качестве примера государства, где подобный налог давно задействован.

В Австрии, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и других европейских государствах налоги на недвижимость составляют в среднем 1—2% ее стоимости. Владельцу коттеджа площадью 500—600 кв. м в престижном районе Австрии или Швейцарии зачастую приходится платить за него государству 10—15 тыс. евро в год. За довольно заурядный домик в Ницце его хозяину придется раскошелиться на 3 тыс. евро налогов в год. Кроме того, во Франции налогом на богатство облагаются семьи, владеющие имуществом стоимостью более 750 тыс. евро вне зависимости от годового дохода. В 2006 году было резко ужесточено налогообложение сверхдоходов в Германии, где максимальная ставка налога на доходы граждан была повышена с 42 до 45%. Причем не все немецкие богачи недовольны таким положением вещей. В берлинской прессе было опубликовано открытое письмо нескольких десятков состоятельных немцев, которые призывали власти отобрать у них побольше денег еще одним способом, увеличив с 1,5 до 10% налог на наследство, превышающее миллион евро.

Из числа совсем свежих примеров — налог на роскошь (и потолок на зарплаты) в Болгарии. Его будут платить владельцы личных яхт, самолетов и вертолетов, а также автомобилей, мощность двигателя которых более 150 лошадиных сил или объем двигателя более 3000 куб. см. Пополнят казну также владельцы квартир и домов, площадь которых превышает 250 кв. м. Кроме того, правительство намерено взимать налог с процентов, выплачиваемых банками по депозитам, превышающим 100 тыс. левов (50 тыс. евро).

Подчиняется жесткому французскому законодательству и Мекка российских олигархов – княжество Монако, где также установлен налог на богатство. Правда, только для резидентов.

Появился налог на богатство и в Италии. Там обязали уплачивать владельцев недвижимости на Сардинии. Кроме хозяев вилл его платят владельцы яхт и частных самолетов. Общие поступления от него оценивают приблизительно в 1 млрд. долларов ежегодно. Как подсчитали итальянские журналисты, большего всего от нового закона пострадал Сильвио Берлускони, у которого на Сардинии оказалось целых семь вилл.

В Голландии налог на роскошь, по сути, платят все граждане. Тем более что слова «роскошь» в самой налоговой статье нет, есть понятие налог на капитал, который взимается с чистых индивидуальных накоплений. Обложению подлежат вся собственность резидентов вне зависимости от места ее расположения и определенные виды собственности нерезидентов. Ставка налога на капитал – 0,8%. Налогообложение осуществляется за вычетом долгов и личных субсидий.

Оригинальный подсчет ставки налога на богатство ввели в Норвегии. Там роскошью считаются банковские депозиты и ценные бумаги, нематериальные активы, при условии их использования, например, сдача в аренду патента, дорогие автомобили и морские речных суда. Послабления делаются для тех резидентов, кто приобретал имущество в кредит, из-под налога выводятся невыплаченные по кредиту остатки.

Другое дело – Люксембург. Здесь отменили налоги за богатство, но одновременно ввели единовременный налог в размере 10% при снятии денег с банковских счетов.

В США налог на роскошь был введен в 1898 году для финансирования войны с Испанией и составлял 3%. Под его действие подпадали все междугородные и международные звонки. Теперь США тоже рядом налогов насели на миллионщиков.

Международные эксперты усмотрели существенный недостаток высокого налогообложения состоятельных людей – это вынуждает их бежать в оффшоры. Но нас этим не испугаешь, мы привыкли к такому положению вещей. Родные олигархи давным-давно нашли «запасные базы». А если давление ужесточить, то «богатенькие Буратино» ускорят темпы своей стометровки в безналоговый рай, прихватив с собой заработанные, к сожалению, на нас с вами деньжата. Казна, безусловно, понесет убытки, а рядовой украинец хлебнет порцию разочарования, что в фискальный оазис ушли только деньги, а их владельцы, как обычно, остались дома подзаработать. В принципе, богатых можно пожалеть - их жизнь сплошные проблемы: для уплаты налога на роскошь им придется постоянно поддерживать жизнеспособность источников дохода. И если вспомнить, что этот источник мы, то задаешься только одним вопросом - как же помочь богатеньким «опекунам» эмигрировать?…

Елена Быстрицкая (УНИАН)