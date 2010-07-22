Торговля обеспечивает 15% ВВП и 12,6% поступлений в Госбюджет
13:30, 22 июля 2010Финансы
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Заявил Тигипко
Сфера торговли в Украине обеспечивает до 15% внутреннего валового продукта (ВВП) и до 12,6% поступлений в Государственный бюджет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на торжествах по случаю Дня работника торговли, которые проходят в Украинском доме.
Он отметил, что торговля в обеспечении ВВП является второй отраслью после перерабатывающей промышленности.
Выступая перед работниками торговли, С.ТИГИПКО также зачитал приветствие от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
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