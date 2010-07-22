Торговля обеспечивает 15% ВВП и 12,6% поступлений в Госбюджет

Сфера торговли в Украине обеспечивает до 15% внутреннего валового продукта (ВВП) и до 12,6% поступлений в Государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на торжествах по случаю Дня работника торговли, которые проходят в Украинском доме.

Он отметил, что торговля в обеспечении ВВП является второй отраслью после перерабатывающей промышленности.

Выступая перед работниками торговли, С.ТИГИПКО также зачитал приветствие от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.