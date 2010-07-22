Евро имеет все шансы продолжить рост

Европейская валюта имеет все шансы продолжить свой рост по отношению к американскому доллару на фоне замедления темпов роста экономики США, и к концу года зафиксироваться на отметке 1,3300. В Украине в этом случае, при курсе доллара 7,90 грн., средний курс продажи наличного евро к концу года может составить 10,55 грн., прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Вероятность продолжения резкого снижения стоимости единой валюты на рынке FOREX до конца года ниже уровня 1,1900 и ниже отметки 9,55 грн. в Украине оценивается экспертами как низкая. Это связано с достаточно успешным размещением в последнее время облигаций Испании, Греции и Ирландии, с некоторым улучшением ситуации с бюджетным дефицитом в Греции (по итогам шести месяцев 2010 года дефицит государственного бюджета составляет 4,9% от ВВП), с ожиданием положительных результатов стресс-тестов коммерческих банков Еврозоны.

Европейская валюта с начала текущего месяца выросла в цене на 4,76%. 23 июля банками Еврозоны должны быть опубликованы нормативы достаточности капитала в соответствии с прогнозом на 2011 год и согласно неблагоприятному сценарию (экономический спад). Норматив достаточности капитала в банках Еврозоны к концу следующего года должен составить не менее 6%. Вероятно, 91 банку Еврозоны понадобится увеличить капитал на 90 млрд. евро, большинство крупных банков пройдут этот тест достаточно успешно. А вот мелким федеральным земельным банкам в Германии и сберегательным банкам в Испании придется существенно увеличивать собственный капитал.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине отмечает: «Стоимость европейской валюты на мировом рынке FOREX до конца июля, после публикации результатов стресс-тестов коммерческих банков Еврозоны, может повыситься до уровня 1,3000-1,3200. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро вырастет до 10,35-10,45 грн.».