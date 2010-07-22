Надрага: в регионах не выполняется распоряжение Кабмина

Регионы Украины не выполняют распоряжение правительства о сокращении в июне задолженности по зарплатам на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по вопросу ликвидации задолженности по зарплатам и подготовке к зиме, которое проводит премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, заявил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

Он подчеркнул, что, учитывая, что на 1 июня задолженность по зарплате составляла 1 млрд. 887 млн. грн., то с учетом необходимости ее сокращения, согласно распоряжению правительства, на 30%, задолженность должна была бы сократиться до 1 млрд. 320 млн. грн.

«Фактически на эту дату задолженность в целом по Украине допущена на сумму 1 млрд. 792 млн. грн., что лишь на 5% меньше, чем задолженность на начало июня», - сказал он и добавил, что задача не выполнена в большинстве областей Украины.

Кроме того, В.НАДРАГА отметил, что в Закарпатской области и Киеве не погашена задолженность по зарплатам работникам бюджетных организаций.

«По состоянию на 1 июля в этих регионах допущена просроченная задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы в 5,2 млн. и 2,3 млн. грн. Незначительные суммы задолженности, в сравнении с объемами бюджетов этих регионов, особенно по Киеву, свидетельствуют лишь об одном, что органы исполнительной власти Закарпатья и столицы просто не контролировали этот вопрос», - сказал В.НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в июне поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ ввести практику ежемесячных отчетов комиссии по ликвидации задолженности по зарплатам.