Лоббисты игорного бизнеса в ВР активизируются

Глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет об активизации парламентских лоббистов игорного бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В частности, по словам главы комитета, законопроект «О государственной поддержке развития физической культуры и спорта, спортивной деятельности, государственной молодежной политики» (№6526) направлен на урегулирование вопросов организации азартных игр. «В этом законе нет развития ни физической культуры, ни спортивной деятельности, ни молодежной политики. Он полностью направлен на законодательное урегулирование вопросов организации и проведения азартных игр. Это попытка через «черный ход» легализовать игорный бизнес», – сказал Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время законопроект №5349 (по соблюдению законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине), который дает милиции реальные возможности для борьбы с нелегальными игровыми салонами, отправлен на повторное первое чтение.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркивает, что в урегулировании вопроса игорного бизнеса в Украине нужно быть последовательными. «Сначала следует полностью искоренить существующий нелегальный игорный бизнес, а уже после этого проводить дискуссию о том, в какой форме, в каком виде и в каком регионе легальный игорный бизнес может существовать. И решать, быть или не быть игорному бизнесу в Украине, должны люди, а не чиновники», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2010 года глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о том, что правительство практически завершило работу над законопроектом, определяющим правила организации игорного бизнеса в Украине.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.