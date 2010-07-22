Межбанк: доллар ушел вверх

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8940/7,9000 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,8935/7,8975 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились – 7,8965/7,8990 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8973 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2586/0,2589 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2590/0,2593 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2588/0,2591 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль незначительно понизился и составил 30,45 рубля за доллар (-0,02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2786/1,2788 долл./евро, а к 14:30 выросли до 1,2864/1,2866 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0815/10,0920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1335/10,1405 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1500/10,1570 грн./евро.