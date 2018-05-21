Украинская банковская система остается в зоне риска

НБУ обнародовал предварительные основные показатели работы украинских банков за первые полгода. Эти данные позволяют сделать ряд выводов о «самочувствии» отечественной финансовой системы в целом.

Наличных денег в кассах банков становится все меньше. Во многом это связано с тем, что экономика с неуемным аппетитом продолжает их поглощать, а разговоры о «драконовском» Налоговом кодексе, который осенью собирается утвердить парламент, стимулируют бизнес запасаться "наличкой". Как результат - чем больше товарного рынка в тени, тем меньше востребованы банки.

Межбанк частично восстановился, но не достиг докризисного уровня. Его фактически уничтожил обвал рынка в конце 2008 года. Даже самые надежные банки не смогли вовремя рассчитаться по долгам. И поэтому на повестке дня вопрос - почему ставки межбанковских кредитов остаются низкими (2-2,7% годовых)? Во многом виновата избыточная ликвидность. Немаловажную роль играет сохраняющееся недоверие – финучреждения не хотят предоставлять «коллегам» кредиты не на каких-либо условиях.

На чем зарабатывают банки? Прежде всего, на валютных операциях. Благо народ у нас верен традиции – любит скупать, а затем продавать иностранные банкноты. Еще одна статья дохода - операции с ценными бумагами, как правило, это – облигации внутреннего государственного займа. К 1 июля вложение банков в ОВГЗ составило более 61 млрд. грн. В 2008 году подобные инвестиции не превысили 30 млрд. грн. Для многих финучреждений такие «телодвижения» позволяют держаться на плаву и рассчитываться по долгам.

Кредитная сторона медали. Объем кредитов юридических лиц растет, а физических лиц падает. При этом если остатки по валютным кредитам на 1 июля пересчитать по действующему курсу доллара, то в сравнении с 2008 годом объем займов юрлиц и физлиц сейчас значительно выше – «рост кредитования идет ускоренными темпами». Но, если пересчитать тот же объем в валютном эквиваленте, то по сравнению с летом 2008 года получается разница в «минус» 7 млрд. долл. Вот эта сумма и давит на товарный рынок. Логичен вопрос - где эти деньги взять?

Резервы под займы. К 1 июля 2010 г. банки сформировали резервы под проблемные кредиты на сумму более 106 млрд. грн. На эту же дату 2008 года - 18 млрд. грн. Фактически 88 млрд. грн. заморожены на счетах финучреждений. При этом совершенно понятно, что банки не будут «прощать заемщиков», списывая за счет резервов убытки. Если они решатся на такой шаг, то их капитал сократится на идентичную сумму. На сегодня совокупный капитал украинских банков составляет 127 млрд. грн. Если вычесть из них 106 млрд. грн., то получится полный «абзац» для банковской системы. Нацбанк это прекрасно осознает. Хоть регулятор и требует ужесточения мер в отношении «токсичных» активов, но не спешит наказывать те банки, которые их продолжают удерживать на балансах.

Откуда у банков деньги? Более 31% пассивов банков (без капитала) составляют деньги физических лиц. Доля средств юридических лиц - 16% (к 1 июля т.г.), в то время как на аналогичную дату 2008 года - 22%. Кризис лишил финучреждения возможности привлекать дешевые деньги из-за границы, заблокировал процесс продажи собственных облигаций. Именно поэтому вся надежда на средства населения.

"Токсичные" активы. За июнь 2010 года убытки банковской системы выросли на 833 млн. грн., достигнув к июлю 8,3 млрд. грн. Главная причина - резервы под «токсичные активы». Если они будут сокращаться, то доходы станут расти.

К июлю 2010 г. рентабельность активов банков - «минус» 4,38%. Маржа по процентам сокращается, что вполне логично с учетом снижения ставок по депозитам. Настораживает другое - на очень низком уровне находится показатель спрэда. К 1 июлю он был на уровне 4,4%, что значительно ниже, чем в докризисный период.

Вывод один - банки явно идут на риск, продолжая привлекать депозиты, «заморозив» при этом кредитование, а доход по «старым» займам абсолютно недостаточный.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)