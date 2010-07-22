НБУ отменил рефинансирование банков

Национальный банк Украины упразднил рефинансирование банков с целью стимулирования кредитования экономики, а также утвердил новое положение о предоставлении банкам стабилизационных кредитов.

Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 13 июля 2010 г. №327, зарегистрированным в Министерстве юстиции и обнародованным на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, прекращает действие постановление правления НБУ от 4 февраля 2010 г. №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Национальным банком Украины кредитов банкам Украины с целью стимулировать кредитование экономики на период ее выхода на докризисные параметры».

Кроме того, постановлением №327 предусматривается, что НБУ предоставляет стабилизационные кредиты платежеспособным банкам на срок до 90 дней с возможностью продлить срок пользования кредитом еще на 90 дней. Общий срок пользования стабкредитом не может превышать 360 дней, а в случае реальной угрозы стабильности работы банка – 450 дней.

Размер процентной ставки по стабкредитам определяется в годовых процентах на уровне учетной ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка является плавающей.

«Задолженность банков по стабилизационным кредитам, предоставленным Нацбанком для поддержки ликвидности в случае реальной угрозы стабильности работы банков, подлежит возврату, согласно условиям кредитных соглашений. Продление срока пользования такими кредитами осуществляется на основании ходатайства банка», - говорится в постановлении НБУ.

НБУ выдает стабкредиты под основное и дополнительное обеспечение. Основное обеспечение – государственные облигации всех выпусков, долговые ценные бумаги, эмитированные НБУ, облигации Государственного ипотечного учреждения, размещение которых осуществляется под гарантию Кабинета Министров, гарантии правительства и средства в иностранной валюте. Корректирующий коэффициент по основному обеспечению – 0,9%.

К дополнительному обеспечению принадлежат имущественные права на будущие поступления средств на корреспондентский счет банка, открытый в НБУ.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Справка УНИАН. В феврале 2010 г. Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины от 4 февраля 2010 года №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры».

Документом предусматривается, что стимулирующие кредиты Нацбанк предоставляются только тем банкам, которые соответствуют установленным НБУ критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не больше срока, предусмотренного кредитным проектом) как однократно, так и в форме кредитной линии, в зависимости от потребности в нем, с целью кредитования отечественного товаропроизводителя. При этом банкам класса не ниже В стимулирующие кредиты предлагается предоставлять сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года.

Процентная ставка по стабилизационным и стимулирующим кредитам плавающая и базируется на учетной ставке Нацбанка. Ее величина зависит от класса банка и категории обеспечения.