S&P повысит кредитный рейтинг Украины?

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) сегодня заявила о том, что долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины — «В» по обязательствам в иностранной валюте и «В+» по обязательствам в национальной валюте — помещены в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с "позитивным" прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе S&P, переданном агентству УНИАН.

«Помещение рейтингов в список CreditWatch обусловлено усилением мер по фискальной консолидации правительства Украины и реализацией мероприятий по выполнению требований МВФ, являющихся обязательным условием предоставления поддержки этой организации, на фоне улучшения перспектив экономического роста», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин ГИЛЛ.

«Мы рассматриваем решение правительства об увеличении внутренних тарифов на газ как свидетельство политического решения восстановить финансовое положение «Нафтогаза» и выполнить условия, необходимые для возобновления прерванной программы Международного валютного фонда», - отметил он. Ф.ГИЛЛ также выразил ожидание, что рейтинги будут повышены на одну ступень, когда соглашение будет подписано и все условия будут выполнены. И, напротив, по словам аналитика, если МВФ не подпишет программу или реализация мер будет отложена, прогноз может быть вновь пересмотрен на «стабильный».