S&P повысит кредитный рейтинг Украины?

17:54, 22 июля 2010
Финансы
0

Рейтинги на пересмотре» с "позитивным" прогнозом

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) сегодня заявила о том, что долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины — «В» по обязательствам в иностранной валюте и «В+» по обязательствам в национальной валюте — помещены в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с "позитивным" прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе S&P, переданном агентству УНИАН.

«Помещение рейтингов в список CreditWatch обусловлено усилением мер по фискальной консолидации правительства Украины и реализацией мероприятий по выполнению требований МВФ, являющихся обязательным условием предоставления поддержки этой организации, на фоне улучшения перспектив экономического роста», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин ГИЛЛ.

«Мы рассматриваем решение правительства об увеличении внутренних тарифов на газ как свидетельство политического решения восстановить финансовое положение «Нафтогаза» и выполнить условия, необходимые для возобновления прерванной программы Международного валютного фонда», - отметил он. Ф.ГИЛЛ также выразил ожидание, что рейтинги будут повышены на одну ступень, когда соглашение будет подписано и все условия будут выполнены. И, напротив, по словам аналитика, если МВФ не подпишет программу или реализация мер будет отложена, прогноз может быть вновь пересмотрен на «стабильный».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter