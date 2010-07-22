S&P: Экономика Украины восстанавливается

В результате успешных переговоров о сокращении для НАК «Нафтогаз Украины» цен на импортируемый российский газ на 30% и повышения внутренних тарифов на газ на 50% правительство усилило финансовую позицию этого принадлежащего государству дистрибьютора газа.

Об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P).

S&P ожидает, что перечисления из госбюджета «Нафтогазу» в 2010 г. составят 0,5% ВВП и 0% в 2011 г.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, экономика Украины восстанавливается на фоне нормализации условий торговли. Уверенность в перспективах политической стабилизации и возвращении к экономическому росту также отразилась в постепенном возобновлении доступа к краткосрочному внешнему финансированию корпоративного сектора страны.

Тем не менее, отмечают в агентстве, корпоративный и банковский секторы продолжают сокращать свой внешний долг; этот процесс компенсируется ростом внешних заимствований общественного сектора. S&P ожидает, что дефицит по счету текущих операций Украины сократится более чем на половину в 2010 г. до менее 1% ВВП. "Тем не менее, более 60% экспорта Украины составляет продукция химической и сталелитейной отраслей, подвергая экономику (и номинальный ВВП, налоговую базу) риску волатильности", - отмечается в пресс-релизе S&P.