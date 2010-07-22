РФ за два года восстановит взорванную ГЭС

Восстановление небольшой российской ГЭС в Кабардино-Балкариии, взорванной накануне неизвестными, займет около двух лет и потребует примерно 1,5 миллиарда рублей, сообщает Рейтер со ссылкой на вице-премьера РФ Игоря Сечина.

В ночь на среду несколько человек напали на Баксанскую гидроэлектростанцию компании РусГидро, расстреляв двух охранников и подорвав ГЭС. В результате четырех взрывов были выведены из строя два из трех генераторов и разрушено оборудование.

Сечин, который провел в Нальчике совещание по восстановлению станции, сказал, что ее придется строить почти заново.

"Мы по сути начинаем строительство новой станции с новыми агрегатами... может потребоваться от 1,5 до 2 лет", - сказал вице- премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс РФ, добавив, что точных оценок затрат пока нет.

"Оценочно, порядка 1,5 миллиарда рублей (на восстановление), будем уточнять".

Баксанская ГЭС мощностью 25 мегаватт - сравнительно небольшая станция, построенная в 1930 годах на волне индустриализации в СССР. РусГидро до взрывов на ГЭС планировала провести реконструкцию этой станции, обновив ее к 2014 году.

По словам вице-премьера, новое оборудование для ГЭС будет заказано у российского машиностроительного концерна Силовые машины, который ранее получил контракт на производство турбин для Саяно-Шушенской ГЭС РусГидро, разрушенной при аварии в прошлом году.

В результате мощность станции может вырасти на 5 мегаватт.

"Возможно, будет увеличена мощность станции... есть предположение, что она может быть увеличена почти до 30 (мегаватт)", - сказал Сечин.

Семьи погибших охранников станции смогут получить по 1 миллиону рублей, а власти республики обещают выплатить им дополнительно еще по 300.000, сообщил он.

При нападении на станцию были убиты два сотрудника вневедомственной охраны, еще двое - начальник смены станции и его помощник - были избиты.

Пострадавшим может быть выделено по 500.000 рублей.

"ПЛОХАЯ ОХРАНА"

Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин сказал, что нападению на станцию способствовали ее плохая охрана, передали российские агентства.

По данным РусГидро, на Баксанской ГЭС отсутствовало видеонаблюдение.

"На большинстве российских ГЭС имеется видеонаблюдение, на этой станции его не было, но мы собирались оснастить", - сказал представитель компании Борис Зверев.

По его словам, "меры безопасности и охраны на Баксанской ГЭС были стандартными".

РусГидро после атаки на станцию сообщила, что усилила охрану на своих ГЭС, особенно на гидроэлектростанциях, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сечин пообещал при усилении охраны ГЭС страны следовать рекомендациям антитеррористического комитета.

ИХ БЫЛО ШЕСТЕРО

Сечин отказался делать предположения о том, кто стоит за взрывами на ГЭС, адресовав вопросы к правоохранительным органам.

РусГидро сразу после инцидента назвала его терактом, однако позднее следователи возбудили уголовное дело по статьям, не касающимся терроризма, - о диверсии, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизнь милиционера и хищении боеприпасов.

Нападение на ГЭС стало очередным ударом для Кремля, пытающегося сдержать рост влияния исламистов в преимущественно мусульманских районах Северного Кавказа. Боевики уже высказывали угрозы нападений на инфраструктурные объекты.

Пока никто из боевиков не взял на себя ответственность за взрывы на гидроэлектростанции, которые стали первой в РФ атакой на крупный коммерческий стратегический объект.

В нападении на ГЭС участвовало не менее шести вооруженных человек, которые заложили пять самодельных взрывных устройств мощностью от полутора до трех килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил в четверг следственный комитет.

Устройства, которыми они заминировали гидроагрегаты и подстанцию, были снабжены часовым и дистанционным механизмами подрыва.

ФСБ еще в среду заявила, что определила круг подозреваемых, но не привела других деталей. Следователи, по данным СКП, сейчас допрашивают руководящий состав станции, изымают документы, касающиеся сотрудников ГЭС и обеспечения безопасности станции.