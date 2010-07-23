FOREX CLUB: евро удалось несколько улучшить свое положение

После двухдневного падения в ходе торгов в четверг, 22 июля, европейской валюте, наконец, удалось несколько улучшить свое положение против доллара США, а также укрепить свои позиции и в отношении некоторых других своих конкурентов. Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, поддержку евро оказали более благоприятные данные по еврозоне и США.

Так, после выхода индексов менеджеров по снабжению PMI и данных по заказам в промышленности еврозоны, которые были опубликованы еще во время активной торговли в Европе, евро сумел подняться выше уровня 1.2800. После же релиза данных по объему продаж на вторичном рынке жилья в США, спад которого оказался не таким сильным, как ожидали экономисты, курсу единой европейской валюты удалось превысить отметку 1.29. При этом значение индекса опережающих индикаторов США также оказалось более благоприятным, чем прогнозировалось, что также повысило привлекательность более рискованных активов в глазах инвесторов.

Британский фунт получил поддержку со стороны более позитивных, чем ожидалось, данных по розничной торговле в Великобритании и на этом фоне почти сумел достигнуть отметки 1.53 (максимум дня по паре фунт/доллар составил 1.5296).

Кроме того, рост котировок на фондовых площадках также стимулировал спрос инвесторов на рисковые инструменты и толкал вверх такие валюты, как австралийский и новозеландский доллары.

Прогноз на сегодня, 23 июля

Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться публикация результатов стресс-тестов европейских банков. Если инвесторы посчитают, что стресс-тесты были недостаточно строгими или их результаты окажутся особенно плохими, то евро может вновь попасть под давление со стороны валюты США.

Из других данных, которые намечены на эту пятницу и будут интересны инвесторам, можно выделить релиз индексов института IFO по Германии, изменение объема ВВП Великобритании, а также индекс потребительских цен Канады.

Как до выходных, так и после, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро и британский фунт продолжат торговаться в своих среднесрочных каналах 1.2500-1.3000 и 1.5000-1.5500.