Тигипко ставит в пример Украине Грузию

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украине следует перенять опыт Грузии по дерегуляции и реформированию налоговой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «5 канала».

С.ТИГИПКО отметил, что в ходе посещения Грузии, встреч с руководством страны и ознакомления с экономической ситуацией его поразили некоторые достижения этой страны.

«Поражают некоторые позиции, некоторые достижения грузинской стороны, в первую очередь по дерегуляции», – сказал вице-премьер.

По его словам, в Грузии для получения решения на строительство необходимо максимум 30 дней, а в некоторых случаях для получения разрешения на строительство отеля достаточно и 5 дней. А регистрация автомобиля вместе с растаможкой занимает 20 минут, отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр также сообщил, что в ближайшие дни в Грузию по его поручению отправится группа украинских специалистов для изучения опыта проведения реформ в налоговой системе. Некоторые прогрессивные нормы грузинского налогового законодательства могут быть использованы при доработке Налогового кодекса Украины, отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, в перспективе надо будет детально изучить также опыт Грузии в сфере выдачи разрешений на строительство.