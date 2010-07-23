Межбанк открылся ростом евро - 10,1640/10,1755 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8920/7,8990 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2597/0,2601 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1640/10,1755 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2868/1,2870 долл./евро (четверг, 22 июля, - 1,2786/1,2788 долл./евро).

В четверг, 22 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8973 грн./долл.