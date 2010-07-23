Курс покупки/продажи доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,87 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 22 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06/10,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,15-10,27 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 22 июля повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2511/0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня немного повысился на 0,5% и сегодня составляет 10,07/10,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,18-10,27 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы незначительно повысился по сравнению с 22 июля и сегодня составляет 0,2507/0,2594 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 9,95/10,24 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,90 грн., евро – 9,85/10,20 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,903 грн., евро – 9,90/10,15 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,897, к евро – 10,147645, к российскому рублю – 0,25874.