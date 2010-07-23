Реформы местных бюджетов продлятся до 2014 года

Кабинет министров Украины распоряжением № 1467-р от 21 июля внес изменения в Концепцию реформирования местных бюджетов, которая была утверждена в мае 2007 года правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство Н.АЗАРОВА продлило с 2011 до 2014 года реформу в сфере местных бюджетов в соответствии со стратегической задачей региональной политики - созданием условий для повышения конкурентоспособности регионов, обеспечения их устойчивого развития, высокой производительности производства и занятости населения.

Кроме того, правительство Н.АЗАРОВА отказалось от содействия созданию в местных бюджетах фондов регионального развития для развития социальной и инженерной инфраструктуры регионов.

Как сообщал УНИАН, правительство В.ЯНУКОВИЧА распоряжением № 308 от 23 мая 2007 года утвердил Концепцию реформирования местных бюджетов, которая предусматривала завершение до 2011 года усовершенствование бюджетного и налогового законодательства с целью укрепления финансовой основы местного самоуправления в среднесрочной перспективе для обеспечения целостности, последовательности и стабильности государственной финансовой политики в сфере местных бюджетов.

Концепция правительства В.ЯНУКОВИЧА также предусматривала создание фондов регионального развития, источником формирования которых должна была стать часть средств от уплаты налога на прибыль предприятий, которая зачислялась по месту осуществления производственной деятельности и местонахождения филиалов и других отделенных подразделений. Основные принципы создания и функционирования таких фондов должны были определяться Бюджетным кодексом Украины.