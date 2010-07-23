Документацию для назначения субсидий "оплатят" ветераны войны

Кабинет министров Украины постановлением № 624 от 21 июля утвердил мероприятия по организации работы по предоставлению населению жилищных субсидий по упрощенному порядку.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство постановило, что закупка товаров, работ и услуг, связанных с изготовлением сообщений о предоставлении населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, бланков документов для предоставления таких субсидий и образцов их заполнения, будет осуществляться по процедуре закупки у одного участника по согласованию с Министерством экономики.

Кабмин поручил Министерству финансов увеличить Министерству труда и социальной политики расходы на изготовление материалов по бюджетной программе "Создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки и информационно-методическое обеспечения учреждений системы Министерства труда и социальной политики Украины" на сумму 6,596 млн. грн. путем уменьшения расходов по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований".

Правительство поручило Министерству труда и социальной политики до 23 июля утвердить формы заявления о предоставлении жилищной субсидии по упрощенному порядку и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за предоставлением такой субсидии, а также обеспечить изготовление сообщений о предоставлении населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, бланков документов для предоставления таких субсидий и образцов их заполнения.

Согласно постановлению правительства, Пенсионный фонд должен до 6 августа обеспечить направление пенсионерам материалов для назначения жилищных субсидий.

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 14 июля утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий работоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода и 10% - для неработоспособных граждан.