В правительстве прогнозируют вторую волну кризиса

В правительстве Украины считают, что нас ожидает вторая волна экономического кризиса, и делают все, чтобы подготовится к ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

«Что касается того, может ли быть вторая волна кризиса, – действительно, может быть.

Хочу вам сказать как ученый-экономист, что она будет и к ней надо готовиться. Чтобы мы не ждали и не думали, что эта волна обойдет нас. Она может еще ударить (по Украине – УНИАН) в два раза сильнее, чем по другим странам», – сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что правительство учитывает в своих программах возможность новой волны кризиса.

Как сообщал УНИАН, 12 июля т.г. в интервью УНИАН экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил о возможности возникновения осенью второй волны экономического кризиса.