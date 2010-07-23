Внешнеторговый оборот Украины вырос на 28%

По предварительным подсчетам Министерства экономики, Государственной таможенной службы и Госкомстата Украины, внешнеторговый оборот товарами и услугами в стране за январь-июнь 2010 года составил 56 млрд. долларов, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

По его словам, по итогам 1-го полугодия 2010 г. сальдо внешней торговли в Украине было положительным – 425 млн. долл., в то время как в прошлом году за первое полугодие было отмечено отрицательное сальдо в размере 491,9 млн. долл.

Объем экспорта товаров и услуг в январе-июне т.г. составил 28,2 млрд. долл., что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2009 г., в частности, экспорт товаров составил 23,1 млрд. долл. (рост 33,5%).

В экспорте 36,4% приходится на продукцию ГМК (рост на 40% по сравнению с первым полугодием 2009 года), на продукцию АПК и пищепрома приходится 18,4%, машиностроения – 17,6% (также рост на 40%), на минеральные продукты – 12,2%, химпром – 7,7%.

В.МУНТИЯН отметил, что рост экспорта из Украины отмечен во всех отраслях экономики и по всем географическим направлениям: СНГ и Евросоюз – на 40%, Азия – на 15,4%, Африка – 22,3%, Америка – 120%, Австралия и Океания – 60%.

Экспорт в Россию увеличился на 68,2%, в Беларусь – на 40,7%.

Импорт товаров и услуг в Украине в первом полугодии 2010 года составил 27,8 млрд. долл., что на 25,8% больше показателя за первое полугодие 2009 года, в частности импорт товаров составил 25,5 млрд. долл. (рост 29,2%).

Больше остальных товаров увеличился импорт минеральной продукции – на 35,5%, машиностроения – 19,6%, химпрома – 17,1%, продукции АПК и пищепрома – 10,5%, металлургии – на 6,5%.