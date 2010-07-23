Комитет по экономическим реформам готовит ряд законопроектов

Комитет по экономическим реформам к сентябрю готовит ряд законопроектов для рассмотрения в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, к сентябрю Комитет подготовит ряд законопроектов, которые Президент будет подавать в парламент как неотложные. Они будут касаться законов, которые уже находятся в ВР – это закон о лицензировании и несколько законов, связанных с техническим регулированием, а также закон о банкротстве.

«Большое внимание будет уделено изменению законодательной базы в области приватизации, сейчас эти законы готовятся в Кабмине и проходят соответствующую экспертизу в Администрации Президента», - сказала И.АКИМОВА.

Кроме того, по ее словам, в августе запланировано подготовить законопроекты, касающиеся вопросов упрощения разрешительных процедур в строительстве, а также вопросов, связанных с рынком земли, в частности законопроект о государственном земельном кадастре.