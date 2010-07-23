Власть нарушает обещания об упрощении работы предпринимателей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство Николая АЗАРОВА нарушают свои обещания относительно упрощения работы предпринимателей и лоббируют законы, которые увеличивают финансовую нагрузку на малый и средний бизнес без каких-либо компенсаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявила председатель Комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве Украины Оксана ПРОДАН.

По ее словам, в связи с подписанием Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ Закона Украины “О внесении изменений в законы Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” и “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, Пенсионный фонд Украины уже 21 июля “разъяснил” предпринимателям их обязанность уплатить за себя взносы в Пенсионный фонд.

При этом О.ПРОДАН отметила, что “исполнители воли Президента” обратили внимание исключительно на максимальный размер взносов, которые предприниматели должны платить за себя, независимо от результатов их деятельности, и на то, что, в отличие от решений правительства Юлии ТИМОШЕНКО, которыми предусматривалась добровольная уплата таких взносов пенсионерами и инвалидами, никаких исключений для предпринимателей уже действующим законом не предусмотрено.

“Как и проект Налогового кодекса, эти законодательные нововведения загонят часть бизнеса в маленьких городах и селах в тень или на биржу труда”, - убеждена О.ПРОДАН.

Она обратила внимание предпринимателей, что взносы нужно будет доплачивать отдельно от единого или фиксированного налогов.

Размер взноса должен быть не менее 33,2% от размера минимальной заработной платы, а при определении доплаты следует отнять от взноса ту часть единого или фиксированного налогов, которые автоматически перечисляются в Пенсионный фонд. Так, при уплате единого налога в размере 200 грн. в месяц предпринимателю необходимо будет доплатить за июль 294,82-84=210,82 грн. минимально, за октябрь - 301,12-84=217,12 грн. минимально, за декабрь - 306,10-84=222,1 грн.

При уплате фиксированного налога в размере 100 грн. в месяц доплачивать необходимо за минусом 10% от размера оплаченного фиксированного налога, который будет составлять в июле 294,82-10=284,82 грн., в октябре - 291,12 грн., в декабре - 296,10 грн. Если единый или фиксированный налоги установлены в размере менее 200 и 100 грн. соответственно, следует рассчитать минимально необходимый размер доплаты в каждом частном случае.

Больше этой суммы к максимальному размеру пенсионного взноса предприниматель может доплачивать по собственному желанию для получения в будущем пенсии, размер которой будет выше минимальной.