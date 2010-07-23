Положительное сальдо торгового баланса составит 1 млрд. долл.

В Министерстве экономики Украины ожидают, что по итогам текущего года сальдо торгового баланса Украины будет положительным и может достичь в среднем уровня 1 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.

«По нашим прогнозам, оно будет положительным… Где-то миллиард долларов США», - сказал В.МУНТИЯН.

При этом он не исключил, что по позитивному прогнозу сумма положительного сальдо может увеличиться до 1,6-1,8 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденным правительством макропоказателям на 2010 год, отрицательное сальдо внешней торговли по итогам года ожидается в размере 1,9 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.