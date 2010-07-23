В машиностроении хотят ввести временную госадминистрацию

Народные депутаты предлагают применять процедуру временной государственной администрации в отрасли отечественного машиностроения.

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно стимулирования развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса) № 7008 от 21.07.2010 зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Инициаторы законопроекта - Юрий ОДАРЧЕНКО, Владимир СКУБЕНКО и Евгений ШАГО (БЮТ).

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса". В частности, предлагается расширить функции уполномоченного органа в сфере машиностроения следующими: проверка эффективности использования средств приоритетной государственной поддержки, льгот и преимуществ, которые установлены законом для субъектов ведения хозяйства отрасли, с учетом общественных интересов и возможностью установления определенных негативных последствий в случае выявления злоупотреблений; назначение временной государственной администрации на основании решения Кабинета министров Украины.

Согласно документу, временная государственная администрация при необходимости вводится по аналогии с процедурой временной администрации согласно Закону "О банках и банковской деятельности".

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что процедура временной государственной администрации предусматривается относительно предприятий отрасли в случае угрозы потери производства из-за ухудшения экономического положения этих объектов в условиях приоритетного стимулирования, невыполнения социальных обязательств. Процедура направлена на экономическое, финансовое оздоровление, восстановление эффективного управления и использования производственных фондов, рациональное использование материальных ресурсов, техническое переоснащение и т. п.

Введение временной государственной администрации предусматривает установление временного специального правового режима государственного надзора и управления, что, помимо прочего, включает также возможность установления определенных ограничений в осуществлении соответствующим субъектом ведения хозяйства хозяйственной деятельности, а также права собственности. Соответствующие ограничения направлены на обеспечение условий деятельности администрации и носят временный характер.

Согласно проекту закона, временная государственная администрация назначается в случае: невыполнения законных требований уполномоченного государственного органа относительно реализации мер, определенных стратегией развития отрасли; необоснованного отказа в предоставлении документов или информации, предусмотренных законом, по законному требованию уполномоченного центрального органа исполнительной власти; возбуждения дела о банкротстве относительно предприятия в сфере отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса; принятия решения Верховной Радой по результатам проведенного временной следственной комиссией ВРУ расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, относительно предприятия в сфере отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса; нарушения законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов; социального конфликта в связи с невыполнением социальных обязательств субъектом ведения хозяйства.

В законопроекте к компетенции Кабинета министров отнесено утверждение перечня предприятий всех форм собственности, которые входят в структуру отрасли отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса.