S&P подтвердил кредитный рейтинг «ССС+» Киева

Рейтинговая служба Standard & Poor`s (S&P) подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг «ССС+», ранее присвоенный Киеву. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном международным рейтинговым агентством. Прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Как отметили в S&P, данный рейтинг отражает высокий уровень долговой нагрузки, значительные валютные риски и пока относительно непрозрачные планы погашения долговых обязательств.

Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают ограниченная фискальная гибкость, не лучшие показатели выполнения бюджета и значительные условные обязательства, связанные с городскими предприятиями.

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает роль Киева как экономического центра Украины с относительно диверсифицированной экономикой и высоким, по меркам Украины, уровнем благосостояния, а также ожидаемая поддержка со стороны центрального правительства в погашении и обслуживании долговых обязательств.

Как отмечают в S&P, финансовая гибкость города остается крайне низкой вследствие как контроля со стороны центрального правительства, так и давления со стороны расходов. В 2009 г., несмотря на усилия администрации Киева по оптимизации текущих и капитальных расходов на фоне снижающихся доходов, это повлекло за собой значительное ухудшение финансовых показателей города. Учитывая рост доходов, отмеченный в первом полугодии 2010 г. по сравнению с первым полугодием 2009 г., мы полагаем, что к 2012 г. город, по всей видимости, продемонстрирует постепенное восстановление своего текущего баланса до 6-7 % текущих доходов.

Этот прогноз также предусматривает увеличение текущей поддержки из государственного бюджета и позитивную роль новой редакции украинского бюджетного законодательства, которая в 2011 г. должна увеличить текущие доходы города на 7-8%. Необходимость осуществлять значительные капитальные расходы, направленные на подготовку к чемпионату Европы по футболу 2012 г., будет связана в 2010-2011 гг. с умеренными бюджетными дефицитами города с учетом капитальных расходов.

Несмотря на то, что кредиторская задолженность бюджета остается умеренной (4% доходов бюджета по состоянию на 1 января 2010 г), она не всегда полностью отражена в отчетности и может привести к дополнительному давлению на бюджет, как это случилось в 2009 г., когда город был вынужден привлечь заимствования для погашения такой задолженности. Кредиторская задолженность предприятий, полностью или частично принадлежащих городу, которая на 1 января 2010 г. составляла более 40% доходов бюджета, также остается фактором, негативно влияющим на кредитоспособность города.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания S&P относительно улучшения перспектив консолидации финансовой и бюджетной политики на уровне центрального правительства, сохраняющееся внимание государства к финансовому состоянию города, а также положительный опыт Киева по обслуживанию долговых обязательств позволят городу пройти пик долговых выплат в 2011-2012 гг. (несмотря на значительные риски рефинансирования и относительно невысокую прозрачность возможных планов погашения долговых обязательств).