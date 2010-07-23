Часть транша кредита МВФ может пойти на покрытие дефицита бюджета

Международный валютный фонд (МВФ) может разрешить Украине использовать часть транша кредита на покрытие дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня во время пресс-конференции.

«Важно ли это для решения бюджетных проблем? Да, это важно в том случае, если МВФ даст разрешение использовать часть этой суммы на бюджетный дефицит», - сказала она. По словам И.АКИМОВОЙ, со стороны Украины подготовлены практически все требования МВФ в рамках сотрудничества и Украина рассчитывает на получение очередного транша. Она также напомнила, что совет директоров МВФ на заседании 28 июля должен рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Украиной.

«Сам транш МВФ не является панацеей от всех бед. Однако это не столько деньги, сколько политический сигнал, который идет вместе с продолжением сотрудничества с МВФ о том, что в Украину верят», - говорит И.АКИМОВА.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

В начале июля т.г. Кабинет Министров Украины и миссия МВФ согласовали новую программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда, эквивалентный порядка 10 млрд. грн.