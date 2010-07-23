Standard & Poor’s повысил прогноз по Украине

Повышение Standard & Poor’s (S&P) своего прогноза долгосрочного суверенного рейтинга Украины со стабильного до положительного стало возможным благодаря осуществлению Украиной мер по сокращению дефицита бюджета и достижению предварительного соглашения с МВФ о возобновлении финансирования. Об этом сообщила УНИАН главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

"Мы ожидаем, что Совет директоров МВФ на заседании 28 июля утвердит предоставление Украине новой кредитной программы объемом 14,9 млрд. долл., а первый транш кредита на сумму 1,5-2 млрд. долл. будет выделен уже в течение ближайших нескольких недель после принятия решения", - сказала она. По ее мнению, это будет способствовать повышению суверенных рейтингов страны, что, в свою очередь, поможет правительству привлекать внешнее финансирование на более выгодных условиях, в том числе за счет размещения еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) вчера заявила о том, что долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины — «В» по обязательствам в иностранной валюте и «В+» по обязательствам в национальной валюте — помещены в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с "положительным" прогнозом.