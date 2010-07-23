Закрытие межбанка: доллар - 7,8940/7,8980 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8920/7,8990 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8945/7,8975 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,8940/7,8980 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8970 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2601/0,2603 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2602/0,2604 грн./рубль. В России курс доллар-рубль незначительно понизился и составил 30,3260 рублей за доллар (-0.1240).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2868/1,2870 долл./евро, а к 16:00 выросли до 1,2890/1,2892 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1640/10,1755 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2195/10,2300 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1920/10,1995 грн./евро.