Минфин объявил о четырех размещениях ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило о четырех размещениях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщается на сайте Минфина, размещение ОВГЗ назначено на 27 июля.

В частности, планируется провести 127-е доразмещение 1 тыс. краткосрочных государственных облигаций (срок обращения 189 дней) и 128-е размещение также 1 тыс. облигаций со сроком обращения 364 дня номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Срок погашения облигаций - 2 февраля и 27 июля 2011 г. соответственно.

Также состоится 129-е размещение 1 тыс. среднесрочных государственных облигаций (срок обращения 973 дня) номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Срок погашения облигаций - 27 марта 2013 г.

Кроме того, будет проведено 130-е размещение 1 тыс. среднесрочных гособлигаций (срок обращения 1134 дня) номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Срок погашения облигаций - 4 сентября 2013 г.

Средства от 130-го размещения облигаций будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.