Кабмин упорядочил выдачу средств на строительство гостиниц

Кабинет министров Украины своим постановлением (№615 от 21 июля т.г.) утвердил Порядок использования в 2010 г. средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в госбюджете для частичной компенсации процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения гостиниц и прилегающих к ним территорий в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в постановлении, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются для частичного возмещения процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения гостиниц и прилегающих к ним территорий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

Главным распорядителем средств является Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Возмещение предоставляется владельцам объектов инфраструктуры размещения, указанных в программе, которые предоставляют услуги по временному размещению в гостиницах категории 5,4 и 3 звезды и привлекли кредиты.

Возмещение предоставляется за фактически начисленные и уплаченные в текущем году суммы процентов за пользование кредитами, предоставленными банками, в размере, предусмотренном кредитными договорами, но не более 10% годовых, при условии оплаты заемщиком из собственных средств не менее 8% годовых.

Компенсация предоставляется на конкурсных основах в порядке, определенном Национальным агентством по согласованию с Минфином, Минэкономики и Минрегионстроем.

С целью организации и проведения конкурса Национальное агентство создает комиссию в составе не менее семи человек, назначает главу и секретаря комиссии.

При определении победителя конкурса преимущество предоставляется тем заемщикам, которые выполнили работы по строительству, реконструкции и переоснащении гостиниц на 30% и более.

В случае, когда заемщик не обеспечит сдачу в эксплуатацию гостиницы до 1 марта 2012 г. он возвращает в установленном порядке до 1 июля 2012 г. в государственный бюджет сумму фактически полученного возмещения с учетом годового уровня инфляции и процентной ставки Национального банка по кредитам на соответствующий срок.