НБУ заявляет о выполнении всех требований для получения кредита МВФ

Национальный банк Украины заявляет о выполнении всех требований для получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сказано в сообщении Нацбанка, переданном УНИАН.

В частности, были приняты Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины"; постановление правления НБУ от 13 июля 2010 г. №327 "Об утверждении Положения о предоставлении Национальным банком Украины стабилизационных кредитов банкам Украины", которым также отменяется постановление правления НБУ от 4 февраля 2010 г. №47 "Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Национальным банком Украины кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры".

Работа по подготовке новой программы МВФ "Стэнд-бай" для Украины была завершена 16 июля. В частности, в Вашингтон был направлен соответствующий совместный запрос (письмо о намерениях) правительства и Нацбанка, адресованный директору-распорядителю МВФ.

В НБУ напомнили, что заседание Исполнительного совета МВФ, во время которого планируется вынести решение относительно выделения Украине финансирования в рамках новой программы "Стэнд-бай", запланировано на 28 июля 2010 г.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

В начале июля т.г. Кабинет Министров Украины и миссия МВФ согласовали новую программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.